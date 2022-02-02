Получить больничный, не выходя из дома? Миссия невыполнима: «Ждите врача трое суток или идите в поликлинику» (СКРИН)

Власти Свердловской области последние дни убеждают жителей не ходить в поликлинику при симптомах ОРВИ и коронавируса, заявляя, что получить электронный больничный лист проще простого: для этого, мол, даже не надо выходить из дома. Корреспондент «Нового Дня», заболев, убедился в обратном: если больничный вам нужен с сегодняшнего дня, придется добывать его самостоятельно. И скорее всего – в длинных очередях.

«Заболевших ОРВИ и коронавирусом я прошу все-таки дождаться медика из поликлиники, если болезнь протекает не в критической форме, и оформить электронный больничный на сайте Фонда социального страхования – r66.fss.ru. Это легко», – написал накануне в своем инстаграме губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Его заместитель Павел Креков на вчерашнем брифинге призывал к тому же: не ходить в поликлинику и не стоять в очередях. А дождаться медиков на дом, чтобы открыть больничный.

На практике пока все выглядит не так легко, как пишет губернатор. Итак, вы заболели. Температура 37,5, кашель, ломота в теле. ОРВИ это или коронавирус, судить не вам, но идти в офис и заражать коллег, конечно, не хочется. Пытаемся дозвониться до своей поликлиники. В моем случае – поликлиника горбольницы № 2 на Московской, 2. Сегодня сделать это невозможно. Линия перегружена, звонок сбрасывается сразу после набора номера, либо идут короткие гудки – и снова сброс.

Второй способ – дозвониться по горячей линии 122. Здесь, надо отдать должное оперштабу, и правда звонки обрабатываются быстро. Робот вас спросит, по какому вопросу вы звоните, и переключит на нужного специалиста. Меня соединили с Сергеем.

«Вам нужно открыть больничный? Для этого нужно вызвать врача на дом, чтобы он провел осмотр и поставил диагноз. Вы можете вызвать врача через нашу горячую линию. Но скажу сразу, ждать придется от 1 до 3 дней. Нагрузка колоссальная, врачи работают круглые сутки. Кому-то везет – врач приходит в тот же день. Кому-то не везет», – сразу предупредил Сергей.

На мой вопрос: что же делать, если больничный нужен с сегодняшнего дня? Сергей отвечает: «Возможно, если состояние позволяет, быстрее будет обратиться напрямую в поликлинику».

То есть открыть больничный, не выходя из дома, конечно, возможно. Но только если вам неважно, с какого числа он будет открыт: с сегодняшнего или спустя три дня после начала болезни. Иных способов дистанционно получить лист нетрудоспособности нет. Самостоятельно заполнить анкету на r66.fss.ru не получится: кнопки такой нет. Что в общем-то логично, иначе каждый мог бы себе открыть больничный без наличия заболевания.

«Я хочу обратиться к работодателям нашей области. Посмотрите на фото – это то, что сейчас происходит во всех поликлиниках. Люди часами стоят в очередях, чтобы попасть к врачу и получить больничный. Я прошу вас пойти навстречу вашим сотрудникам и в ближайшие недели не требовать у них больничные на бумаге. Вы можете установить специальные программы и получать этот документ в электронном виде, – писал накануне губернатор Евгений Куйвашев в инстаграме. – Вы видите, насколько тяжелая в стране ситуация с коронавирусом – каждый день заболевают тысячи людей. Система здравоохранения снова перегружена, мы не можем резко увеличить количество врачей – у нас и так уже работают студенты».

Но, пожалуй, причина очередей в поликлиниках все-таки не коварные работодатели, не принимающие электронные больничные. Кстати, если открыть больничный вам все-таки удалось, продлить или закрыть его дистанционно все-таки возможно (хотя, как показывает опыт уральцев, не всегда): врачи соглашаются сделать это после телемедицинской консультации – а проще говоря, поговорив с вами по телефону и узнав о текущем состоянии здоровья.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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