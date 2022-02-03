Подавленность и страх перед пятой волной: почему люди паникуют на второй год пандемии

Каждый день в Свердловской области ставится новый рекорд по числу заболевших коронавирусом, и это крайне негативно сказывается на моральном и психологическом состоянии горожан.

Врачи говорят, что сейчас настроение людей схоже с тем, что было в марте 2020-го, когда Covid-19 только начал распространяться. Теперь, когда россияне пережили уже несколько коронавирусных волн, психическое состояние людей должно стабилизироваться. Однако активно распространяющийся омикрон-штамм, три тысячи заражений ежесуточно и огромные очереди в больницах снова повергли свердловчан в панику, они начали испытывать страх за собственное здоровье и жизнь.

Как сообщила «Новому Дню» когнитивный психолог лаборатории нейротехнологий УрФУ Светлана Павлова, подобные настроения связаны с тем, что люди ждут возвращения своей привычной «доковидной» жизни. Общество воспринимает пандемию как время, которое надо перетерпеть, и рано или поздно все неприятности закончатся.

«Эти четыре волны, которые мы пережили, не так уж продолжительны относительно всей нашей жизни, – сообщила Светлана Павлова. – Люди находятся в ожидании, что это все кончится: как психолог я вижу, что принятие ситуации, этого вынужденного состояния, еще не наступило. Люди пытаются убедить себя, что это пройдет, мы победим, и каждая новая вспышка болезни отодвигает то желаемое время».

Во-вторых, каждая волна ковида приносит людям новый негатив, который и так за два года успел накопиться. Сейчас – новая волна, а значит, новые травмы и ограничения, ожидание которых также не может радовать людей.

«Каждый раз после первой, второй волны наступает осознание результатов. Человек теряет близких, работу… Каждая волна приносит что-то негативное, это ощущение уже накопилось. И сейчас, видя происходящее, людям сложно, их единственный вопрос: «Опять что ли?» Опять придется чувствовать что-то плохое», – пояснила «Новому Дню» Светлана Павлова.

В-третьих, по словам психолога, у людей пропадает ощущение контроля над собственной жизнью: «Я и прививку поставил, и все уже переболели, но все равно я могу заболеть – состояние неопределенности», – поясняет Павлова.

Чтобы справиться с тяжелыми мыслями, паникой или подавленностью, психолог советует соблюдать абсолютно все меры безопасности – носить маски, ставить прививки, соблюдать самоизоляцию при симптомах болезни. Понимание, что ты делаешь все возможное, позволит принять ситуацию и вновь вернуть ощущение контроля.

«Как и в переживании горя, здесь есть несколько стадий, и последняя из них – принятие, когда понимаешь, что сделал все от тебя зависящее, – отмечает Светлана Павлова. – Однако смирение и принятие – это разные вещи. Смириться с ситуацией и продолжать испытывать дискомфорт – это одно. А вот поставить прививку, надеть маску, остаться дома, и сделать все это для себя – это уже другое, это уже принятие».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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