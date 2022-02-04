Психолог: панику из-за ковида создают СМИ

Каждый день на этой неделе сопровождался новым рекордом по суточному числу заражений коронавирусом. Это, по словам специалистов, вызывает волнения в обществе.

По мнению практикующего психолога УрГПУ Галины Халиковой, всеобщую панику вызывают источники информации и СМИ, которые создают некий информационный бум.

«Информация совершенно разная и чаще всего шокирующая, – поясняет Галина Халикова. – Мы практически не видим в СМИ позитивных или положительных новостей. И это, несомненно, влияет на наше психологическое здоровье».

Для того чтобы снизить уровень тревоги, психолог советует фильтровать информацию, получаемую в интернете, и использовать 1-2 проверенных источника. Кроме того Галина Халикова рекомендует сместить фокус внимания с негатива и создать вокруг себя атмосферу благополучия и психологического комфорта. «Держите фокус внимания на себе: саморазвитие, физическая нагрузка, творчество. Задайте себе вопрос: «Чего я сейчас хочу?» и «Как я могу это реализовать?». Сосредоточьтесь на близких, заботьтесь и общайтесь с ними, это может помочь справиться с тревогой».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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