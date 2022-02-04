На Среднем Урале уже 3 476 новых случаев Covid-19 за сутки

Свердловская область обновила суточный максимум заболеваемости Covid-19. На 4 февраля подтверждено 3 476 новых случаев, в том числе в Екатеринбурге заразились 1229 человек. За день были госпитализированы 479 заболевших.

Число жителей, которые переносят болезнь не в легкой форме, постоянно растет. По данным регионального оперштаба, в состоянии средней тяжести находятся 2 856 человек, еще 390 болеют тяжело (из них 214 человек находятся в реанимациях). Остальные заболевшие лечатся амбулаторно. За сутки врачи выписали 681 человек.

Оперштаб подтвердил еще 10 случаев смерти пациентов с коронавирусом. С начала пандемии от болезни скончались 10038 свердловчан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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