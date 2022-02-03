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Четверг, 3 февраля 2022, 14:14 мск

Новости Екатеринбург

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Очередной рекорд: 3 443 новых случая Covid-19 в Свердловской области

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 3443 тысячи новых случая Covid-19 – это очередной рекорд заболеваемости в регионе. В Екатеринбурге подтвердили 1162 ковидных диагноза.

387 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 200 пациентов лежат в реанимации, из них 131 на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести в свердловских больницах находится 2691 человек.

Местный оперштаб подтвердил 11 смертей от ковида за прошедшие сутки, а общее число умерших от болезни за время пандемии составило 10 028 человек.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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