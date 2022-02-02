«Омикрон» скоро полностью вытеснит «дельту». Медики рассказали, при каких симптомах уходить на изоляцию

В ближайшее время «омикрон» полностью вытеснит дельта-штамм ковида. Свердловские медики рассказали, как распознать эту разновидность заболевания и при каких симптомах уходить на самоизоляцию.

Как сообщила «Новому Дню» пресс-секретарь ЦГБ № 2 Илона Стародубцева, врачи не определяют «омикрон» у пациента по внешним признакам, однако у них есть инструкция, разработанная Роспотребнадзором и Минздравом РФ, по которой медики делают выводы о возможном заражении вирусом.

«По рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава врачи могут определить, какой пациент может болеть «омикроном», а какой точно нет. Во-первых, этот штамм в 6-7 раз контагиознее «дельты», поэтому если пациент контактировал с больным «омикроном», есть основания полагать, что он заразился этим вирусом, – сообщила «Новому Дню» Илона Стародубцева. – Во-вторых, есть ряд симптомов, которые проявляются у всех больных «омикроном», на это врачи тоже обращают внимание. Например, можно предположить, что у человека «омикрон», если он чувствует першение в горле и слабость».

«Омикрон» невозможно отличить от простуды, гриппа и иных болезней со схожими симптомами. Поэтому, по словам собеседницы «Нового Дня», при первых признаках болезни человеку стоит изолироваться и остаться дома, даже если у него есть полная уверенность, что он просто простыл, а не заразился ковидом. «Сейчас именно та ситуация, когда ждать подтверждения не надо, а нужно сразу изолироваться», – поясняет Стародубцева.

Врачи отмечают, что самыми яркими симптомами «омикрона» являются сильная слабость и першение в горле, именно на это стоит обратить внимание в первую очередь. Кроме того, у больных «омикроном» может появиться кашель, насморк, повышение температуры до 38 ℃ и головная боль.

В Екатеринбурге первые случаи «омикрона» были зарегистрированы чуть больше двух недель назад. За это время, по словам Илоны Стародубцевой, он мог успеть полностью вытеснить дельта-штамм, которым люди болели до этого.

«Учитывайте, что заграницей за две недели «омикрон» вытеснил «дельту», стал массово распространяться. В ближайшее время он и у нас полностью вытеснит «дельту», если еще этого не сделал», – отметила Илона Стародубцева.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»