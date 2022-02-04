Чиновника, который заставлял учителей писать хвалебные комментарии губернатору, не стали увольнять

Заместителя министра образования Свердловской области Юрия Зеленова не стали увольнять, сообщил его руководитель, глава регионального минобра Юрий Биктуганов. Ему сделали выговор. «Действительно, он подавал заявление в адрес губернатора от отставке. Он раскаивается, поскольку проявил личную инициативу. Никто об этом его не просил. Губернатор привлек его к дисциплинарной ответственности. Ему объявлен выговор, так как он, никого не предупредив, принял такое решение», – пояснил Юрий Биктуганов сегодня на брифинге.

Напомним, Зеленов подал заявление об увольнении по собственному желанию после конфуза с бюджетниками – он распорядился, чтобы каждая школа и колледж обеспечили хвалебные комментарии в инстаграме у губернатора Евгения Куйвашева силами педагогов. При этом весьма вероятно, что Зеленов не сам придумал этот неоригинальный ход. Во всяком случае, ситуацию это не спасло – жители Свердловской области негодуют в инстаграме у главы региона едва ли не под каждым постом. Больше всего недовольства вызвали последние три – о введении дистанта для школьников и запрете несовершеннолетним заниматься спортом; об очередях в поликлиниках, в которых зачем-то стоят люди; и об электронных больничных, которые якобы очень просто открыть и закрыть без визита в медучреждение.

Екатеринбург, Елена Сычева, Мария Зыкова

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