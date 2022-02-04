российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 4 февраля 2022, 10:20 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Чиновника, который заставлял учителей писать хвалебные комментарии губернатору, не стали увольнять

Заместителя министра образования Свердловской области Юрия Зеленова не стали увольнять, сообщил его руководитель, глава регионального минобра Юрий Биктуганов. Ему сделали выговор. «Действительно, он подавал заявление в адрес губернатора от отставке. Он раскаивается, поскольку проявил личную инициативу. Никто об этом его не просил. Губернатор привлек его к дисциплинарной ответственности. Ему объявлен выговор, так как он, никого не предупредив, принял такое решение», – пояснил Юрий Биктуганов сегодня на брифинге.

Напомним, Зеленов подал заявление об увольнении по собственному желанию после конфуза с бюджетниками – он распорядился, чтобы каждая школа и колледж обеспечили хвалебные комментарии в инстаграме у губернатора Евгения Куйвашева силами педагогов. При этом весьма вероятно, что Зеленов не сам придумал этот неоригинальный ход. Во всяком случае, ситуацию это не спасло – жители Свердловской области негодуют в инстаграме у главы региона едва ли не под каждым постом. Больше всего недовольства вызвали последние три – о введении дистанта для школьников и запрете несовершеннолетним заниматься спортом; об очередях в поликлиниках, в которых зачем-то стоят люди; и об электронных больничных, которые якобы очень просто открыть и закрыть без визита в медучреждение.

Екатеринбург, Елена Сычева, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

«Вы совершенно оторваны от действительности», – люди ответили губернатору на совет не ходить в поликлинику, а вызывать врача на дом / Уральцы ответили Куйвашеву на призыв не стоять в очередях в поликлинику: «Вы убили медицину, а сейчас вините кого-то» / Инстаграм губернатора как барометр давления глубинного народа, или Второй раз на те же грабли

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Политика, Россия,