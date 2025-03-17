Экс-замминистра образования, заставлявший учителей лайкать посты губернатора, получил должность в УрГПУ

Бывший замминистра образования Свердловской области Юрий Зеленов стал первым проректором по организационно-правовым вопросам УрГПУ.

Как отметили в пресс-службе вуза, приказ о назначении на должность подписал сегодня ректор педагогического университета Юрий Биктуганов, который до октября 2024 года занимал должность министра образования области.

Ранее «Новый День» писал, что Зеленов подал в отставку еще три года назад из-за скандала с лайками под постами губернатора, но отпустили его только 7 марта этого года. Тогда чиновник признался, что поручил преподавателям ставить лайки и писать позитивные комментарии под публикациями Евгения Куйвашева в соцсети. Признание замминистра сделал в чате с руководителями образовательных учреждений: «Мое поручение обеспечить от каждого учреждения СПО не менее 10 положительных комментариев под постом губернатора признано ошибочным, это была моя инициатива, и нужды в подобном обращении не было». Увольнять его тогда не стали. Глава регионального минобра Юрий Биктуганов заявил: «Действительно, он подавал заявление в адрес губернатора об отставке. Он раскаивается, поскольку проявил личную инициативу. Никто об этом его не просил. Губернатор привлек его к дисциплинарной ответственности. Ему объявлен выговор, так как он, никого не предупредив, принял такое решение».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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