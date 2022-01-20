российское информационное агентство 18+

Новогодние гадания

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 января 2022, 16:05 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Замминистра образования уходит после того, как поручил учителям лайкать посты Куйвашева

Заместитель министра образования Свердловской области Юрий Зеленов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в департаменте информполитики.

По данным агентства Znak.com, Зеленов объяснил свое желание уйти тем, что принял неправильное решение – поручил педагогам ставить лайки и писать позитивные комментарии под постами губернатора Евгения Куйвашева в Instagram. Признание чиновник сделал в чате с руководителями образовательных учреждений. «Мое поручение обеспечить от каждого учреждения СПО не менее 10 положительных комментариев под постом губернатора признано ошибочным, это была моя инициатива и нужды в подобном обращении не было», – утверждает замминистра.

Как уже сообщал «Новый День», свердловчане очень активно комментировали последний пост губернатора Евгения Куйвашева в инстаграме, в котором он рассказал о возрождении узкоколейной железной дороги от Нижнего Тагила до Висимо-Уткинска – это идея члена Совета Федерации Эдуарда Росселя. При этом большая часть положительных комментариев досталась именно Росселю. Например, таких: «Россель-то, конечно, молодец, руководил в советское время трестом «Средуралстрой», но вот сегодня я ему пока замены даже близко не вижу. Уйдет старая гвардия, и куда мы с вами повернем, когда у нас нет опытного рулевого дальновидного руководителя. Грустно всё это, когда начинаешь смотреть в будущие горизонты», – написала elena_solmova.

Появились под постом и просто хвалебные комментарии, авторы которых восхищаются умом, красотой и дальновидностью действующего главы региона. «Прекрасная идея, нашей области туристическое направление пойдёт во благо, больше таких проектов! Браво!» – восклицает юзер kait_2mama. Критично настроенные пользователи сразу заподозрили неладное: «Говорят, сотрудников учебных заведений Екатеринбурга обязали комментировать посты и ставить лайки. Жаль дизлайков нет, а то пикабучане быстро бы уравновесили», – написал один из них.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия,