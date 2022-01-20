Замминистра образования уходит после того, как поручил учителям лайкать посты Куйвашева

Заместитель министра образования Свердловской области Юрий Зеленов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в департаменте информполитики.

По данным агентства Znak.com, Зеленов объяснил свое желание уйти тем, что принял неправильное решение – поручил педагогам ставить лайки и писать позитивные комментарии под постами губернатора Евгения Куйвашева в Instagram. Признание чиновник сделал в чате с руководителями образовательных учреждений. «Мое поручение обеспечить от каждого учреждения СПО не менее 10 положительных комментариев под постом губернатора признано ошибочным, это была моя инициатива и нужды в подобном обращении не было», – утверждает замминистра.

Как уже сообщал «Новый День», свердловчане очень активно комментировали последний пост губернатора Евгения Куйвашева в инстаграме, в котором он рассказал о возрождении узкоколейной железной дороги от Нижнего Тагила до Висимо-Уткинска – это идея члена Совета Федерации Эдуарда Росселя. При этом большая часть положительных комментариев досталась именно Росселю. Например, таких: «Россель-то, конечно, молодец, руководил в советское время трестом «Средуралстрой», но вот сегодня я ему пока замены даже близко не вижу. Уйдет старая гвардия, и куда мы с вами повернем, когда у нас нет опытного рулевого дальновидного руководителя. Грустно всё это, когда начинаешь смотреть в будущие горизонты», – написала elena_solmova.

Появились под постом и просто хвалебные комментарии, авторы которых восхищаются умом, красотой и дальновидностью действующего главы региона. «Прекрасная идея, нашей области туристическое направление пойдёт во благо, больше таких проектов! Браво!» – восклицает юзер kait_2mama. Критично настроенные пользователи сразу заподозрили неладное: «Говорят, сотрудников учебных заведений Екатеринбурга обязали комментировать посты и ставить лайки. Жаль дизлайков нет, а то пикабучане быстро бы уравновесили», – написал один из них.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

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