Под Нижним Тагилом собираются восстановить столетнюю узкоколейку для туристов – придется построить 13 мостов (ФОТО)

В Свердловской области решили восстановить столетнюю узкоколейную железную дорогу, которая раньше соединяла Нижний Тагил и Висимо-Уткинск. О планах сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

«Висимская «кукушка» работала с 1897 года. Поезда курсировали через демидовские заводы – от Нижнетагильского до Висимо-Уткинского. К середине XX века по узкоколейке ездили и пассажиры. Направление было востребованным. Но в 90-е дорога стала приходить в упадок, а потом и вовсе перестала работать. Ко мне обратился Эдуард Эргартович Россель, большой ценитель этих мест. Он предложил подумать, как восстановить узкоколейку. Связать её с «Горой Белой», сделать туристическим объектом и использовать по назначению – привозить сюда людей. Этим путём идут зарубежные страны. Да и у нас есть опыт эксплуатации узкоколейки в Алапаевске. Идея мне очень нравится. Но, по сути, придётся заново уложить рельсы. Под спецзаказ изготовить шпалы нужного размера. Построить целых 13 мостов. Прежде чем замахнуться на такой проект, я поручил всё посчитать, изучить юридические вопросы. Через месяц мне доложить. Если мы возьмёмся, нам нужны будут партнёры. СвЖД и Евраз уже подтвердили свой интерес», – заявил он.

«Кукушкой» дорогу называли из-за того, что поезда, ходившие по узкоколейке, маркировались буквой «К» – так обозначался Коломенский завод, их выпускавший. К этой букве добавляли еще «У», что значило «узкоколейка», поэтому в народе маршрут называли кукушкой, напоминает «Новый День». Поезда возили пассажиров до 1998 года включительно, до 2002 года курсировали промышленные составы, а к 2008 году пути разобрали и сдали в металлолом.

Сейчас в области работает Алапаевская узкоколейная железная дорога. Она идет до отдаленных поселков и деревень – Ельничной, Строкинки, Муратково, Санкино и Калача.

На пресс-конференции по итогам 2021-го Куйвашев уже анонсировал развитие Горнозаводского направления. «Безусловно, это нужно раскрывать, кристаллизовывать. Я уверен, тагильчане и так любят свой город, но чтобы привлекать новые инвестиции, туристов, мы обязательно расширим возможности нижнетагильской агломерации. Будем развивать гору Белую. Не как гору, а как целый туристический кластер. На этот счет у нас тоже серьезные планы», – говорил он.

Напомним, для развития кластера «Гора Белая» была создана в 2018 году одноименная автономная некоммерческая организация, которой руководит Леонид Гункевич, а набсовет возглавляет экс-губернатор региона Эдуард Россель. Четыре года назад Куйвашев подписал документ о создании туристско-рекреационного кластера в Свердловской области, согласно бумаге, к 2028 году Белая должна привлекать тысячи туристов. В прошлом году департамент противодействия коррупции Свердловской области провел проверку АНО «Гора Белая» и нашел массу нарушений.

Екатеринбург, Елена Сычева

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