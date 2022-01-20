В комментариях у Куйвашева захвалили Росселя. Самому Куйвашеву достался только негатив

Свердловчане проявили небывалую активность в комментариях под последним постом губернатора Евгения Куйвашева в инстаграме, в котором он рассказывает о возрождении узкоколейной железной дороги от Нижнего Тагила до Висимо-Уткинска – это идея члена Совета Федерации Эдуарда Росселя. Правда, комментаторы хвалят, в основном, экс-губернатора, а не Куйвашева. «Сейчас бы Эдуарда Эргартовича он быстро бы ее выстроил и денег в Москве выбил... Он у нас настоящий строитель», – пишет marinamerezhnikova55.

«Красоты в нашей области неимоверное количество, а туристической инфраструктуры «кот наплакал». Спасибо Росселю!!! Настоящий патриот нашего края», – комментирует sokmargarita.

«Надо же, а старый губернатор все ещё хорош на новые идеи, круто», – считает gasanovvvvv33.

«Россель дело говорит», – пишет elenakozlova5258.

«Короче, кроме Росселя и Чернецкого предложений по строительству чего-то полезного никто выдвинуть не может», – добавляет sunny_dolky.

«Лично я за любой проект, который предлагает Эдуард Эргартович. Может быть, еще одну дорогу Россельбаном назовут», – считает tsarshafran.

«Россель-то, конечно, молодец, руководил в советское время трестом «Средуралстрой», но вот сегодня я ему пока замены даже близко не вижу. Уйдет старая гвардия, и куда мы с вами повернем, когда у нас нет опытного рулевого дальновидного руководителя. Грустно всё это, когда начинаешь смотреть в будущие горизонты», – пишет elena_solmova

Есть и просто хвалебные комментарии, авторы которых восхищаются умом, красотой и дальновидностью действующей власти. «Прекрасная идея, нашей области туристическое направление пойдёт во благо, больше таких проектов! Браво!» – восклицает юзер kait_2mama.

По неподтвержденным данным, восторги связаны с тем, что бюджетников обязали прийти и отметиться в треде о восстановлении узкоколейной железной дороги между Нижним Тагилом и Висимо-Уткинском. «Говорят, сотрудников учебных заведений Екатеринбурга обязали комментировать посты и ставить лайки. Жаль дизлайков нет, а то пикабучане быстро бы уравновесили», – пишет izayceff.

«Сколько восторгов в коментах….А в области в посёлках дороги отсыпать нормальным щебнем не могут, чтоб старики не тонули весной в грязи…. До магазина дойти невозможно… Говорят: нет средств в бюджете, а для этой затеи найдут?» – удивляется polumordvinova_elena.

Вносят ложку дегтя комментарии, связанные с насущными проблемами, о которых рассказывают другие жители области. «Сомнительное предложение. В висимском направлении от Нижнего Тагила деревни вымирают, кому ездить и окупать затраты чем? Построена нормальная автодорога в этом направлении. Лыжники горы Белой на машинах приедут, а оставшимся селянам маршрутных автобусов достаточно. Главный вопрос – где деньги от старых, царских рельс? Второй вопрос – за чей счет «банкет», т.е. новое строительство? Обратите внимание на детские стационары Нижнего Тагила», – призывает mikhailtrusov210361.

О том, что не время вкладывать деньги в развлечения, пишет и khrestina_olga: «Жителям села Аятское Невьянского района не до ваших кукушек. Новая котельная, расположенная в 20 метрах от жилых домов, отравляет их легкие. На обращения жителей власть не обращает внимания. Есть документы, подтверждающие факт обращений. Губернатор объявил год экологии. При этом жителей травят вредными выбросами котельной. И сколько бы я не писала об этом в комментариях к публикациям господина Куйвашева, реакции никакой. Губернатор косоворотки продвигает, на жизнь и здоровье людей ему плевать».

Уральцы требуют решить более важные транспортные вопросы. «Верни поезд Североуральск-Екатеринбург! Как можно умудриться закрыть направление? 500 км пенсионеры добираются на лечение в сидячем положении на автобусах… Какая узкоколейка ? Вы умудрились жизненно важный маршрут угробить … эффективные менеджеры», – пишет aleksandratl.

Жители области обращают внимание и на другие проблемы. «Евгений, помогите решить вопрос со строительством ФОК в Кольцово, уже более 5 лет этот вопрос висит в воздухе и никто не хочет его решать, дома строятся, а детям негде заниматься спортом, в микрорайоне нет никаких развлечений и секций», – рассказывает iiieff4ik_ekat.

Добавлено. В департаменте информационной политики прокомментировали информацию об обязании бюджетников отметиться в посте губернатора: «Таких установок руководство региона, конечно, не делало. Никакой необходимости в подобных мерах никогда не было и нет. Вероятно, отдельные специалисты посчитали, что педагоги, как лидеры общественного мнения, могут и таким образом поучаствовать в жизни региона. Министерство образования разберется в ситуации».

Екатеринбург, Елена Сычева

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