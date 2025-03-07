Уволен замминистра образования, заставлявший учителей ставить лайки постам губернатора

Замминистра образования Свердловской области Юрий Зеленов, занимавший эту должность с 2017 года, уволен. Интересно, что он подал в отставку еще три года назад из-за скандала, но отпустили его только сейчас.

«Зеленов запомнился скандалом в 2022 году. Тогда он потребовал от директоров школ оставить не менее 10 сообщений от каждого учреждения под постами о 88-летии региона и отмене QR-кодов в торговых центрах. После резонанса Зеленов написал заявление об увольнении, но оно не было принято», – сообщил близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола». После чего Юрий Зеленов (или кто-то от его имени) написал в комментариях: «Не удалось найти ни одного учителя из 34 тысяч учителей, и ни одного директора школы области, который подтвердил бы то, о чем пишете вы...»

Как уже писал «Новый День», в неприятную историю Зеленов попал в феврале 2022 года. Тогда чиновник признался, что поручил преподавателям ставить лайки и писать позитивные комментарии под постами губернатора Евгения Куйвашева в Instagram**. Признание замминистра сделал в чате с руководителями образовательных учреждений: «Мое поручение обеспечить от каждого учреждения СПО не менее 10 положительных комментариев под постом губернатора признано ошибочным, это была моя инициатива, и нужды в подобном обращении не было». Увольнять его тогда не стали. Глава регионального минобра Юрий Биктуганов заявил: «Действительно, он подавал заявление в адрес губернатора об отставке. Он раскаивается, поскольку проявил личную инициативу. Никто об этом его не просил. Губернатор привлек его к дисциплинарной ответственности. Ему объявлен выговор, так как он, никого не предупредив, принял такое решение».

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Екатеринбург, Елена Владимирова

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