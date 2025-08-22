Заместителем министра образования стал выходец из Оренбургской области

У министра образования Свердловской области Светланы Тренихиной появился новый заместитель – 33-летний Никита Сафин. Он приехал из Оренбургской области.

Как сообщается на сайте минобра, Никита Сафин родился в Орске, в 2014 году окончил Оренбургский государственный педагогический университет, в 2016 – магистратуру. Имеет профессиональную переподготовку по программам: «Юриспруденция» (2014 г.); «Государственная и муниципальная служба» (2020 г.); «Современные технологии управления в социальной сфере» (2020 г.), кандидат педагогических наук. В 2014-2020 гг. преподавал на кафедре менеджмента и методики преподавания экономических дисциплин ОГПУ. В последние 5 лет руководил ГАПОУ «Академия сервиса».

Как уже сообщал «Новый День», в марте этого года ушел в отставку замминистра образования Свердловской области Юрий Зеленов, занимавший эту должность с 2017 года. Зеленов запомнился скандалом в 2022 году. Тогда он потребовал от директоров школ и техникумов оставить не менее 10 хвалебных сообщений от каждого учреждения под постами губернатора Куйвашева о 88-летии региона и отмене QR-кодов в торговых центрах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

