Уральцы ответили Куйвашеву на призыв не стоять в очередях в поликлинику: «Вы убили медицину, а сейчас вините кого-то»

Жители Свердловской области крайне негативно отреагировали на два последних поста губернатора Евгения Куйвашева. В одном он посетовал на очереди в поликлиниках, которые, по мнению главы региона, скапливаются из-за того, что все заболевшие стремятся открыть бумажный больничный, а не электронный, а зараженные не вызывают врача, а зачем-то идут на прием к терапевту сами. «А как дождаться медика, если элементарно уже два дня не могу дозвониться…» – пишет dmitrieva.ksenia.

Люди стали объяснять губернатору, что дело не в том, что работодатели хотят видеть бумажные больничные. «ПНам выдают электрннный болтричный,но чтоб его получить сотруники поликлиники требуют подойти к ним с паспортом и полисом,в детской поликлинике аналогично, так причём тут работодаль? Как раз работодатель не требует бумажный больничный», – удивляется demakovaeg.

Многие стали припоминать губернатору оптимизацию здравоохранения. «Вы сами убили (оптимизировали) медицину. Сейчас вините кого-то. Может начнете просто строить новые больницы и расширять штат врачей?» – предлагает stanislav_vladimirov.

Есть и действительно интересные рационализаторские предложения от свердловчан, которые на самом деле могли бы упростить всю ситуацию с ковид-больными. «Ну и сделайте возможность автоматического открытия б/л при положительном тесте и автоматическое закрытие при отрицательном. Хотя бы автоматическое закрытие! А то толкаться в этих очередях после выздоровления – ну очень такое себе, знаете ли», – пишет ek_zara.

Во втором посте Куйвашев объявил дистант для школьников и запретил работу спортивных секций, кружков и других учреждений допобразования для несовершеннолетних, чем спровоцировал еще одну волну гнева в свой адрес. «Хватит гробить здоровье детей дистантами! Как обучать двух младшешкольников на дистанте? Уйти с работы и за учителей учить детей? Нет такой формы обучения как дистант! Люди, очнитесь! Из-за соплей все побежали в поликлиники и устроили разгром медицине... Давайте ещё образование дистантом добьём. Кто нас в старости лечить то будет?» – спрашивает e.i.akhmerova.

Многие родители сетуют на резкое снижение качества обучения из-за диктанта. «Что делаете с детьми? Кто выйдет из наших школ? Кто за это ответит? Дети, которые пошли в первый класс с начала пандемии, просто без знаний. Раньше боялись пропустить день-два, чтобы не запустить программу. Родители,надо что-то делать…» – считает zoya.nasyrova.

Многие видят в постоянных качелях со снятием и введением ограничений непоследовательность и нелогичность. «На новый год вирус ведь тоже в отпуск ушёл. Предсказываю, что перед выборами будет резкий спад вируса! Как удобно. Захотели – нет вируса! Захотели – и он снова тут! Не надоело ещё людям на нервы действовать?» – спрашивает maria.kunakbaeva.

Впрочем, есть и те, чьи дети уже переболели коронавирусом, причем не в легкой форме. Они выступают за введение дистанта. «Задолбали уже эти ярые защитники, которые против дистанта, а когда у вас ребёнок с температурой 39 лежит дома и ревет от того, что горло болит и он дышать не может, лучше что ли? Все так переживают, а вдруг они отупеют от того, что в школу не сходили. Да вы видите, как их сейчас учат, один фиг дома сидишь и все учишь с ними. Прям у нас система образования высший класс, и без школы все умрут. Вот мамы недовольные скажите: вы что с дистантом будете искать с кем будет ребёнок сидеть или вы с больным сами будете сидеть, какая разница. Я лучше со здоровым буду сидеть, чем с больным», – отмечает katarinka__b.

Екатеринбург, Елена Сычева

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