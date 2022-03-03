Всплывут ли реальные одноклассники губернатора: Куйвашев и российские соцсети

После ограничений, наложенных на Facebook и Instagram, многие российские губернаторы завели себе аккаунты в сети «Вконтакте» и телеграм-каналы. Не стал исключением и глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Вконтакте появилась группа #КуйвашевLIVE (пока 482 подписчика), а в Telegram – одноименный канал (264 подписчика). «Новый День» спросил у экспертов, поможет ли это губернатору в предстоящей выборной кампании.

Политтехнолог Михаил Коробельников считает, что решение перейти на отечественные платформы абсолютно правильное, другой вопрос – с чем именно губернатор выйдет к людям. «Вконтакте» хороша тем, что это социальная сеть с очень большим охватом. Телеграм-каналы имеют немного другую аудиторию, это думающие люди, которые пытаются получать различную информацию из разных источников. «Для более полного охвата губернатору надо бы еще зайти и в «Одноклассники», – считает Коробельников. – Для охвата определенного сегмента избирателей эта сеть может сработать очень хорошо. Но вспомним, что изначально эта сеть появилась для поиска одноклассников. Что будет, если объявятся реальные одноклассники Куйвашева, что они смогут рассказать? Я бы с интересом на них посмотрел».

Пиарщик Платон Маматов заявил, что многое будет зависеть от того, «мигрируют» ли подписчики Куйвашева из Инстаграма вслед за ним (отметим, что сейчас на губернатора подписаны 253 тысячи человек). Что касается телеграм-канала, то с закрытыми комментариями, считает Платон Маматов, это получится «радио Куйвашев FM». Открытие же комментариев может вызвать поток негатива. «В любой соцсети надо работать», – отметил Маматов, отвечая на вопрос, помогут ли Куйвашеву новые инструменты пиара.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин обращает внимание на то, что именно во «Вконтакте» находятся многочисленные сообщества муниципальных образований Свердловской области. «В преддверии избирательной кампании это уместно. Те губернаторы, которые избирались в прошлом году, успешно использовали этот инструмент. Большинство электората зарегистрировано именно там. С точки зрения эффективности диалога ВК – наиболее подходящая сеть, где губернатору можно транслировать свои комментарии и их будут ретранслировать через городские группы. Телеграм-канал – самый оперативный способ, чтобы информировать аудиторию о своих инициативах. То, что комментарии там пока закрыты, вполне понятно. Их надо модерировать, а для этого нужно много людей, которых сейчас, видимо, нет. К тому же, как мы видим по сетям, сейчас везде идет эмоциональный перехлест. Пока нет смысла открывать комментарии, иначе будет как на одном известном информационном ресурсе, где в обсуждениях один негатив. Аккаунту губернатора этого не надо. А кому нужна информация о его деятельности, те ее получат. Я считаю, подход вполне целесообразный», – резюмировал Гагарин.

Как уже сообщал «Новый День», активность губернатора Куйвашева в инстаграме уже не раз играла с ним злую шутку. Так было в первую волну коронавируса, так происходило и в последующие, в том числе в разгул пятой, «омикронной». Губернатору регулярно пишут про то, что «врач не идет, больничный оформить невозможно, скорая не едет, дооптимизировались, на какой планете ты, губернатор, живешь и так далее». Но ни сам Куйвашев, ни его пиарщики на эти комментарии не отвечают. Хотя опыт ведения социальных сетей (по которым в администрации президента, в том числе, оценивают эффективность управления территорией) губернаторов других регионов говорит о том, что даже формальные отписки профильных департаментов в духе «приняли к сведению, разберемся» могут снять накал страстей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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