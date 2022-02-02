В Екатеринбурге исчезли пробки, потому что школьников не возят в школу

Сегодня в Екатеринбурге нет привычных заторов, дороги свободны, а спрос на такси не повышается.

В период с 9 до 11 утра заполненность дорог, согласно сервису «Яндекс.Пробки», оценивается в 3 балла. На проезжей части нет скоплений машин, от которых страдали екатеринбуржцы этой зимой.

В связи с этим не было повышенного спроса на такси, впервые за долгое время утренние поездки в пределах центральной части Екатеринбурга стоили около 100 рублей.

Отсутствие пробок, прежде всего, связано с введением дистанта у школьников. Очевидно, многих детей в школу через весь город отвозили родители.

Заторов на дорогах Екатеринбурга не будет и сегодня днем, с 11 до 16 часов ситуация прогнозируется на 4 балла.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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