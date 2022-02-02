В Екатеринбурге в вечерний час пик нет пробок

Сегодня в Екатеринбурге пробки на дорогах так и не появились, вечером, как и сегодняшним утром, машин на проезжей части будет мало.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», заполненность дорог к шести вечера, а это час пик, будет оцениваться в шесть баллов. Ближе к семи вечера ситуация на дорогах прогнозируется на пять баллов, а в восемь вечера и позже – на два.

Сегодняшним утром в час пик дороги также были пусты. Как ранее писал «Новый День», это связано с введением дистанта у школьников, которых теперь не возят на автомобилях в школу.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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