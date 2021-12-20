Из-за снегопада Екатеринбург встал в 9-балльные пробки (ФОТО)

Екатеринбург продолжает засыпать снегом. Дороги не почищены, даже в центре города есть накаты и колея. Из-за этого происходит много мелких ДТП. В утренний час пик заторы достигали 9 баллов, сервис «Яндекс.Пробки» предупреждает, что серьезные затруднения ожидаются до 12 часов дня.

Самая тяжелая ситуация – на ЖБИ, выехать невозможно ни через мост на Малышева, ни через «Калину», где, к тому же, идет ремонт. Также стоят проспект Космонавтов, Машиностроителей, Академический застрял на Вильгельма де Геннина и Объездной, Амундсена отмечена на картах бордовым цветом.

Улица Бардина

Стоят Восточная, Фурманова, Малышева, Московская, Большакова, Куйбышева – в пробках весь город. Застрял в заторах и общественный транспорт.

На этом фоне цены на такси бьют рекорды – уехать в центр из Академического можно за 570 рублей, с Синих Камней – за 520, с Химмаша – за 490, 3-километровая поездка по центру города обойдется в 280 рублей.

Пешеходы тоже жалуются на проблемы с передвижением – скользко, на тротуарах сугробы.

Синоптики прогнозируют, что снегопады продолжатся как минимум три ближайших дня. При этом будет довольно тепло, сегодня около -5…-7 градусов, завтра потеплеет до -2…-4 °C.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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