Как школьники Екатеринбурга обходят систему пропуска и проникают в ТРЦ

Несовершеннолетним свердловчанам запретили ходить в торговые центры. Теперь пройти в ТРЦ можно без QR-кода, но при предъявлении паспорта. Правда, данная система оказалась неэффективна на практике – школьники нашли способ ее обмануть.

Корреспонденты «Нового Дня» посетили три торговых центра Екатеринбурга и выяснили, как соблюдаются новые меры. В ТРЦ «Гринвич» на каждом входе вновь стоят охранники, теперь их задача – проверять паспорт у тех, кто выглядит слишком молодо. Однако теперь на входах и выходах нет ограждений, которые поставили в период QR-кодов, поэтому в «Гринвиче», несмотря на указ, гуляет много подростков. В беседе с ними мы выяснили, что обойти систему «вход 18+» совсем не сложно.

«Смешные правила, в торговый центр – как в бар, только по паспорту! Но при желании-то всегда зайти можно. Не пускают, как я заметила, только совсем детей, в 14 лет уже можно пройти и тебя даже не остановят, – рассказала «Новому Дню» 16-летняя посетительница «Гринвича» Арина. – Охранники спрашивают паспорт только у тех, кто идет возле них, а входы здесь широкие, можно сразу уйти в сторону и никто за тобой не побежит. Да и вообще, можно маску надеть, лица видно не будет. У входа в метро охранники не стоят, там без труда можно войти. Да и вообще, можно сказать, что паспорт с собой не носишь, а об указе не знала – пропускают».

Примерно то же самое происходит и в других городских торговых центрах. К примеру, в ТРЦ «Пассаж» на входе также стоит один охранник, и документы спрашивает только у тех, кто внешне явно не похож на совершеннолетнего. Мимо охранника легко пройдет 15-17 летний подросток. Ограждений, какие были выставлены осенью, также нет.

Несколько отличается ситуация в ТРЦ «Омега», там охрана старается останавливать всех, кто выглядит моложе 30 лет. Однако пройти в торговый центр без паспорта тоже очень просто, достаточно сказать, что направляешься в кино. «В кино же школьникам ходить не запрещено? Про это распоряжений не было», – заявил «Новому Дню» охранник «Омеги» Юрий. Кроме того, мужчина категорически не согласен с новыми правилами и считает их недейственными в борьбе с коронавирусом.

«Как по мне, ввели бы снова QR-коды, от них куда больше толку, – прокомментировал ситуацию охранник «Омеги» Юрий. – Сейчас, когда пиковая заболеваемость идет, стоит снова оградить привитых от непривитых в общественных местах, это же и к детям применить. А то сейчас несовершеннолетних в ТРЦ не пускаем, потом пенсионеров, потом кого пускать не будем?»

Напомним, детям запретили ходить в торговые центры без родителей до 16 февраля. Исключение составляют студенты техникумов и колледжей, они могут попасть в ТРЦ при предъявлении студенческого билета.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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