Первоклассников Екатеринбурга распустят по домам на неделю

В Екатеринбурге для первоклассников устроят дополнительные недельные каникулы. Детей распустят по домам с 7 по 11 февраля. В ближайшую пятницу учиться дети тоже не будут: для них устроят День здоровья.

«В соответствии с требованиями СанПиН первоклассникам предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти учебного года. В соответствии с календарными учебными графиками в подавляющем большинстве школ Екатеринбурга дополнительные каникулы для первоклассников пройдут с 7 по 11 февраля 2022 года», – сообщили в департаменте образования Екатеринбурга.

Но уроков у детей не будет и в ближайшую пятницу: 4 февраля всем школам рекомендовали организовать для первоклашек День здоровья: провести спортивные соревнования и эстафеты на свежем воздухе.

Добавим, что каникулы никак не связаны с ростом заболеваемости коронавирусом. Но теоретически разобщение детей на неделю может сократить число заболевших.

За прошлую неделю в Свердловской области ОРВИ заболели 65 тысяч человек, из них половина – дети. Эпидпорог превышен на 145%.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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