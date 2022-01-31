Взрывной рост: эпидпорог по ОРВИ превышен уже на 145%

В Свердловской области резкий скачок заболеваемости ОРВИ. За неделю выявлено почти 65 тысяч заболевших, что на 90% больше, чем неделей ранее. Эпидпорог по всем возрастам превышен на 145%. Чаще всего среди прочих возбудителей болезней обнаруживается коронавирус.

Почти половина из 65 тысяч заболевших – это дети. Максимальный уровень заболеваемости – среди детей детсадовского возраста (3-6 лет), на втором месте – школьники (7-14 лет). Напомним, только в Екатеринбурге на дистант отправлены 750 классов, закрыты 173 группы в детских садах. Чаще других вирусов теперь выявляют коронавирус.

«В рамках лабораторного мониторинга за ОРВИ в лабораториях обследовано 493 человека: доминирует SARS-CoV-2 – 18,7% от числа обследованных. Также выделены РС-вирусы, риновирусы, аденовирусы, сезонные коронавирусы, боковирусы, вирусы гриппа А (H3N2) и парагриппа», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В Екатеринбурге за последнюю неделю зарегистрировано более половины всех областных случаев ОРВИ – 35 612. Эпидпорог превышен на 148%.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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