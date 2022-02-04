Министр образования пообещал лично решить вопрос с больничными для родителей, чьи дети на карантине

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов пообещал лично решить вопрос с больничными для родителей, чьих маленьких детей отправили на карантин.

Учащихся 2-8 классов до 16 февраля отправили на дистант, кроме того, по сообщению Биктуганова, более 470 групп в детских садах отправлено на карантин. Если детсадовец или младшеклассник не может сидеть дома один, его родители имеют право получить больничный, даже если ребенок здоров. Однако в реальности с этим возникают трудности: больничный либо не дают, либо родителям вообще непонятно, где его брать. Как сообщил Юрий Биктуганов, отвечая на вопрос «Нового Дня» сегодня на брифинге, по поводу больничного листа нужно звонить на горячую линию министерства здравоохранения Свердловской области. На резонный вопрос журналистов, что же делать тем, кому больничный нужен быстро, а в минздрав не дозвониться, Биктуганов ответил так: «Я готов принять этот вопрос на себя и передать его министру здравоохранения лично».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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