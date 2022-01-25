Заксобрание частично ушло на дистант

Заксобрание Свердловской области частично перешло на дистанционную работу из-за распространения штамма «омикрон».
Как сообщает пресс-служба заксо, из дома работают 30% сотрудников аппарата и помощники депутатов. Такое решение было принято после того, как 19 января губернатор Евгений Куйвашев издал очередной «коронавирусный» указ, которым государственным и муниципальным учреждениям предписано перевести на дистант 30% работников.
Как уже сообщал «Новый День», заксо пока находится на каникулах. Первое заседание совета заксо планируется провести 17 февраля, первое пленарное заседание весенней сессии – 1 марта.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube