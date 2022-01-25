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Вторник, 25 января 2022, 15:59 мск

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Заксобрание частично ушло на дистант

Заксобрание Свердловской области частично перешло на дистанционную работу из-за распространения штамма «омикрон».

Как сообщает пресс-служба заксо, из дома работают 30% сотрудников аппарата и помощники депутатов. Такое решение было принято после того, как 19 января губернатор Евгений Куйвашев издал очередной «коронавирусный» указ, которым государственным и муниципальным учреждениям предписано перевести на дистант 30% работников.

Как уже сообщал «Новый День», заксо пока находится на каникулах. Первое заседание совета заксо планируется провести 17 февраля, первое пленарное заседание весенней сессии – 1 марта.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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Екатеринбург, Урал, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Самоизоляция,