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Среда, 19 января 2022, 11:44 мск

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В Свердловской области QR-коды вернут только для чиновников и посетителей баз отдыха

В Свердловской области вводятся новые ограничения из-за угрозы распространения нового штамма «омикрон». Согласно «антиковидному» указу губернатора Евгения Куйвашева, в регион возвращается QR-режим, но в сильно упрощенном варианте.

Теперь сертификат вакцинации или заменяющий его медицинской документ будет требоваться на входе только в здания государственной и муниципальной власти, а также при заезде на базы отдыха и санатории. Государственным и муниципальным учреждениям предписано перевести на дистант 30% работников. Исключения составят только медицинские и образовательные организации, центры социального обслуживания граждан и государственные пожарно-технические учреждения. Для остальных работодателей введение удаленки останется как рекомендация.

Также указом запрещаются все развлекательные мероприятия с очным присутствием людей при оказании услуг общественного питания. При этом заведениям общепита разрешается работать в ночное время – пока до 27 января. Кроме того, запрещено проводить концерты и зрелищные мероприятия «вне специально предназначенных для этого мест», то есть на выезде.

Новые поправки в губернаторском указе вступают в силу с 20 января.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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