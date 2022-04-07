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Четверг, 7 апреля 2022, 17:15 мск

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В Петербурге задержали медиков, подделавших 1500 сертификатов о вакцинации

Правоохранители задержали сотрудниц поликлиники и их посредников, которые занимались продажей сертификатов о вакцинации от коронавируса. Незаконными услугами медиков воспользовались не менее 1500 человек.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены семь женщин в возрасте от 29 до 50 лет, в том числе два врача и медсестра городской поликлиники. Посредники искали людей, которые не хотели ставить прививку и были готовы заплатить за справку.

Документ о вакцинации продавали по цене 5-15 тысяч рублей. После чего данные о проведении процедуры вносились в медицинский регистр.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Предположительно, организатором схемы является 29-летняя врач-терапевт, ее задержали. Остальных отпустили под обязательства о явке.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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