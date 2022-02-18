Власти Амурской области отменят систему QR-кодов

С 21 февраля в Амурской области отменят систему QR-кодов. Решение было принято на очередном заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, заболеваемость Covid-19 в регионе имеет тенденцию к снижению и, в целом, болезнь протекает в легкой форме. «По мнению профильных специалистов, QR-коды можно отменять. В том случае, если ситуация потребует от нас решения, мы готовы вернуться к QR-кодам», – цитирует Орлова пресс-служба областного правительства.

Кроме того, с 21 февраля 2022 года QR-коды на «Госуслугах» будут формироваться по наличию у человека положительного теста на наличие антител IgG. Главный санитарный врач области напомнила, что QR-код будет выдаваться единоразово на шесть месяцев с даты обнаружения положительных антител.

Напомним, система QR-кодов была введена в Амурской области в октябре 2021 года, с ноября ее распространили на торговые центры, спортзалы, кино, выставочные залы, парикмахерские и салоны красоты. С 1 декабря 2021 года непривитых студентов старше 18 лет в Приамурье перевели на дистанционное обучение. С 15 декабря QR-коды начали требовать в Благовещенске у посетителей крупных строительных магазинов, административно-деловых центров, управления соцзащиты населения и других организаций.

Благовещенск, Зоя Осколкова

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