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Среда, 26 января 2022, 09:59 мск

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48 млн QR-кодов утекли в даркнет. Комментарий Ростелекома

Ростелеком отреагировал на сообщения в интернете об утечке базы данных приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус». Согласно заявлению оператора, опубликованные данные были сгенерированы вне системы и не имеют отношения к действующей базе пользователей приложения.

«После сообщений об утечке информации была проведена выборочная проверка QR-кодов и подтверждена их неработоспособность. Сгенерированная база содержит первые буквы ФИО, дату рождения и четыре последние цифры паспорта. Эти данные не относятся к персональным. Специалисты по ИБ продолжают внутреннюю проверку по факту публикации в «даркнете» базы обезличенных данных. Персональные данные пользователей находятся в безопасности», – заявила пресс-служба Ростелекома.

Ранее на одном из форумов в даркнете появилось объявление о продаже 48 млн QR-кодов. Об этом сообщил телеграм-канал «Утечки информации». По данным его авторов, базу данных продавали за 100 тыс. долларов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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