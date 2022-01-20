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Четверг, 20 января 2022, 09:40 мск

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QR-коды ввели на горнолыжном курорте «Шерегеш»

На кузбасском горнолыжном курорте «Шерегеш» введены антиковидные ограничения.

С 20 января при заселении в гостиницы потребуются QR-код о пройденной вакцинации от коронавируса, отрицательный результат ПЦР-теста, который действителен 48 часов с момента выдачи, справку о перенесенном заболевании в течении последних 6 месяцев или справку о медотводе к вакцинации. При этом справки не будут требовать у детей до 18 лет, сообщает дирекция курорта.

Один из этих документов необходимо будет предъявить также при посещении заведений общепита, спортивных объектов, спа-салонов, детских площадок и других объектов, расположенных за пределами коллективных средств размещения.

Ранее власти Кузбассе отложили введение QR-кодов для заселения в гостиницы до 20 января ради поддержки туристической отрасли.

Кемерово, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / QR-код

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