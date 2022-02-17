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Вакцинация детей началась

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NewDayNews.ru

Четверг, 17 февраля 2022, 16:07 мск

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В 2021 году в России было возбуждено 900 уголовных дел о поддельных ковид-сертификатах

В России за прошлый год было возбуждено 900 уголовных дел, связанных с незаконной реализацией документов о вакцинации или ПЦР-тестировании. Об этом сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Кроме того, в России заблокировали 2,5 тысячи сайтов, где продавались поддельные сертификаты и справки, добавил глава МВД.

С тех пор, как в стране стали вводить требования об обязательной вакцинации или ПЦР-тестировании на коронавирус, полиция регулярно пресекает деятельность групп, которые предлагают купить фальшивые документы.

В настоящее время в России продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Граждане могут поставить прививку препаратом «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона Н» и «КовиВак».

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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