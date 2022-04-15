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Пятница, 15 апреля 2022, 10:16 мск

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В Якутии отменили QR-коды для входа в торговые центры

Власти Якутии отменили вход по QR-кодам в общественные места в связи с улучшением ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

«В связи с улучшением санитарно-эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции своим указом глава Якутии Айсен Николаев 15 апреля 2022 года отменил требование о допуске на массовые мероприятия, проводимые в закрытых помещениях, граждан, имеющих QR-код вакцинированного или переболевшего, либо при предъявлении отрицательного ПЦР-теста, полученного не позднее, чем за 72 часа», – говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Якутии выявлено 169 новых случаев Covid-19.

Ранее в Якутии отменили обязательную самоизоляцию пожилых граждан, которые не ставили прививку от коронавируса.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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