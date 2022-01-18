В России растет число вакансий с требованием QR-кода

В России все чаще работодатели указывают в объявлениях о вакансии требование о наличие сертификата о вакцинации. Также выросло и число соискателей, в чьем резюме есть пометка о QR-коде. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

В целом по стране за 1,5 месяца вакансий с требованиями к наличию сертификата о прививке от коронавируса стало больше на 0,5 п.п. Активных резюме с отметкой о QR-коде – на 4,2 п.п.. Такие данные аналитики компании получили после анализа 1,1 млн открытых вакансий и 3 млн активных резюме.

QR-код чаще всего требуют работодатели из Санкт-Петербурга (9,5% от общего числа вакансий) и Красноярска (8,1%). В Москве вакансий, открытых только для вакцинированных от коронавируса, – 6,5%. Реже всего сертификат о вакцинации нужен компаниям в Краснодаре (1,8%) и Воронеже (2,4%).

Что касается самих соискателей, то чаще всего о наличии QR-кода заявляют ищущие работу жители Уфы (23,2% от общего числа резюме за последний месяц), Волгограда (22,9%), Самары и Москвы (по 22,1%). Реже всего подобную информацию в своих резюме указывают кандидаты из Новосибирска (17,6%) и Челябинска (18,3%).

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