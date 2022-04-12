Египет упростил процесс въезда для туристов

Египетские власти запустили электронную платформу регистрации туристов. Это позволит ускорить прохождение процедур санитарного контроля.

«На портале visitegypt.gov.eg не менее чем за два дня до начала поездки можно пройти электронную регистрацию, заполнив декларацию о состоянии здоровья и указав сведения о вакцинации или тестировании на коронавирус. По итогам заполнения анкеты и рассмотрения ее сотрудниками санитарного карантина туристу на почту придет QR-код», – сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Официально платформа поддерживает три языка: английский, арабский и русский.

QR-код нужно хранить в цифровом или распечатанном виде. Его попросят показать представители авиакомпаний у выхода на посадку перед вылетом в Египет, а также местные власти при въезде в страну.

Вместе с тем, в Египет по-прежнему можно въехать, заполнив бумажную анкету на борту самолета.

Каир, Зоя Осколкова

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