российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 12 апреля 2022, 16:29 мск

Новости Туризм

Новости, Кратко, Популярное

Египет упростил процесс въезда для туристов

Египетские власти запустили электронную платформу регистрации туристов. Это позволит ускорить прохождение процедур санитарного контроля.

«На портале visitegypt.gov.eg не менее чем за два дня до начала поездки можно пройти электронную регистрацию, заполнив декларацию о состоянии здоровья и указав сведения о вакцинации или тестировании на коронавирус. По итогам заполнения анкеты и рассмотрения ее сотрудниками санитарного карантина туристу на почту придет QR-код», – сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Официально платформа поддерживает три языка: английский, арабский и русский.

QR-код нужно хранить в цифровом или распечатанном виде. Его попросят показать представители авиакомпаний у выхода на посадку перед вылетом в Египет, а также местные власти при въезде в страну.

Вместе с тем, в Египет по-прежнему можно въехать, заполнив бумажную анкету на борту самолета.

Каир, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / QR-код

В Петербурге задержали медиков, подделавших 1500 сертификатов о вакцинации / Власти Амурской области отменят систему QR-кодов / В 2021 году в России было возбуждено 900 уголовных дел о поддельных ковид-сертификатах / 48 млн QR-кодов утекли в даркнет. Комментарий Ростелекома / QR-коды ввели на горнолыжном курорте «Шерегеш» / В Свердловской области QR-коды вернут только для чиновников и посетителей баз отдыха / В России растет число вакансий с требованием QR-кода / Свердловский бизнес надеется, что QR-коды больше не вернутся

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Пандемия коронавируса, Россия, Туризм, QR-код, Египет, Коронавирус из Китая,