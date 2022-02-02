«У кого компьютера нет – будут учебник читать»: как восприняли дистант школьники, родители и учителя

С новым решением о переводе 2-8 классов на дистант не согласны многие родители и учителя, а вот среди старшеклассников, которым оставили занятия в здании школы, мнения разделились.

Многие родители считают, что события, происходящие сейчас, повторяют март 2020 года, когда школьников сначала отправили на двухдневный карантин, а потом и вовсе закрыли до следующего учебного года. Своим мнением с «Новым Днем» поделилась Наталья Т. из Каменска-Уральского, женщина сообщила, что взяла недельный отпуск на работе, чтобы сидеть дома с восьмилетней дочерью Аней.

«Я работаю администратором в торговом центре, и вообще-то хожу на пятидневку. Вчера классная руководительница написала: второклассники уходят на двухнедельный дистант, это же пришло и из музыкальной школы. Мы с мужем в полном шоке, как оставить дома восьмилетнего ребенка одного, да так, чтоб он еще и учился? Уроки будут в зуме, начало в 8.30, как она у нас сможет запустить этот зум, если раньше этого не делала? А если прервется связь, а если что-то спросить захочет. Такое более взрослым детям не всегда под силу, а тут восемь лет. В музыкальной школе проще, сказали заниматься самостоятельно, но ребенок учится там первый год и еще не вполне знает, как правильно организовать себя. Мы с мужем в шоке, переводили бы взрослых, оставили бы только начальную школу учиться. Может же и так случиться, что сейчас две недели, потом еще две, и до конца четверти просидим. Я на неделю взяла отпуск за свой счет, потом видимо муж будет брать».

Помимо Натальи мы опросили еще четырех родительниц 7-10 летних ребят, все они категорически против дистанта.

К слову, старшеклассники в большинстве своем согласны с Натальей. Как сообщила одиннадцатиклассница из Екатеринбурга Алена, которая учится в одной из школ Верх-Исетского района, выпускники сейчас в основном занимаются подготовкой к ЕГЭ, причем самостоятельно, а очное обучение им в этом мешает. «Конечно, нам кажется, что это несправедливо – по домам отпустить «молодежь», а нас оставить в школе. Губернатор-то у нас ЕГЭ не сдавал и видимо не знает, что для хорошей подготовки ходить на уроки не обязательно. Вот я сдаю четыре предмета, ЕГЭ через четыре месяца, я бы лучше сидела дома и решала как можно больше КИМов в день, разбирала задания непонятные, которые в экзаменах будут. А то полдня нужно сидеть на уроках, которые я даже не сдаю. Потом идти домой после биологии и физики, которые мне не нужны для сдачи, и решать нужное уже вечером. Все равно в 11 классе мы ничего нового не проходим, а только к экзаменам готовимся».

С позицией Алены согласны не все старшеклассники. «Новый День» опросил 16 ребят, которые учатся в 9 и 11 классах. Шестеро из них хотят посещать очные занятия, а десять предпочли бы учиться из дома.

Школьные учителя с дистантом согласны частично, здесь мнения разделились примерно поровну. Основные проблемы – высокая заболеваемость среди педагогов и огромная нагрузка, которая свалилась на их здоровых коллег. Об этом рассказала «Новому Дню» учительница музыки одной из школ Екатеринбурга Татьяна.

«У нас болеет очень много учителей. На больничный ушли четыре учителя математики, осталась одна, которая к тому же и завуч, поэтому классов у нее мало. У остальных ребят просто нет математики в расписании пока, но если их учителя надолго ушли на больничный, то нагрузка будет распределяться по другим предметникам: физикам, химикам. А у тех-то и у самих нагрузка огромная. К тому же сейчас дистанционно вести не свой предмет или не своих детей – тяжело. Не все могут подключаться онлайн на уроки, мне, например, один мальчик «ВКонтакте» отправляет задания, прямо сообщением пишет. Для меня лучше уж, чтобы в школу ходили, это удобнее. А вот коллеги мои заболеть боятся, поэтому из дома хотят работать. Главное, чтобы нас опять на полгода по домам не посадили».

Другая спикер «Нового Дня» – учительница русского языка из Верхотурья, пожелавшая не публиковать свое имя, сообщила, что вся их школа против дистанционного обучения, ведь у некоторых учеников нет даже компьютеров и телефонов.

«Мы с коллегами это немножко обсудили, будем так делать: у кого компьютера нет, будут учебник самостоятельно читать, материал проходить. Мы – предметники будем классному руководителю говорить задания, а она будет передавать. Но это, конечно, очень неэффективно, но может быть как-то выкрутимся, по домашнему телефону сможем говорить с учениками. Конечно, лучше бы оставили уж их в школе».

Против дистанционного обучения школьников выступает множество родителей в комментариях к постам Евгения Куйвашева в инстаграме. Только сегодня в профиле губернатора появился текст о том, что больше ковида бояться не надо, на что от родителей последовал резонный вопрос: «Так для чего дистант?»

Напомним, вчера на дистант перевели всех учащихся 2-8 классов, а также временно закрыли кружки и секции. Пока данная мера принята на две недели – до 16 февраля.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»