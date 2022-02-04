Биктуганов: завучи в школах должны создать особое расписание, чтобы удобно было каждой семье

Если у детей нет телефонов и компьютеров, завучи в школах должны составлять для них особое расписание. Об этом сообщил сегодня на брифинге министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов.

Как сообщил Биктуганов, из бюджета были выделены деньги, а в муниципалитеты направлено более 4,5 тысячи компьютеров. Подобная практика использовалась и в прошлом году, когда школьники также учились дистанционно.

Однако министр образования не смог пояснить, как учиться на дистанте ребенку, не имеющему гаджетов, и как с ним взаимодействовать учителям. Ранее «Новый День» писал о школе в Верхотурье, где учителя-предметники консультируют детей, не имеющих компьютеров, по домашнему телефону, а классные руководители приходят к детям домой, чтобы дать домашнее задание.

Единственное, что советует школам министерство образования, – составить особое расписание, чтобы дети, в чьей семье есть лишь один компьютер, учились в разное время. «Руководителям нужно создать особое расписание, чтобы ребенок мог использовать компьютер, это работа классного руководителя и завучей по созданию другого расписания, которое полностью отличается от того, какое было при очном обучении», – заявил Юрий Биктуганов. Он подчеркнул, что школы должны подстраиваться под ситуацию каждой семьи.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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