Дистант сработал: в школах Екатеринбурга пока нет карантина по ОРВИ и коронавирусу

В Екатеринбурге все классы в школах учатся в обычном очном формате. На карантин из-за ОРВИ и коронавируса после выхода с дистанта еще никого не отправили. В детских садах закрыто 10 групп.

«По данным на 21 февраля 2022 года в связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 10 групп в детских садах (коронавирус– 1, ОРВИ – 9). Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга.

Для сравнения: в середине января на дистант из-за ОРВИ и коронавируса были отправлены 269 классов и 73 группы в детсадах.

Напомним, школьники Свердловской области с 1 по 16 февраля обучались дистанционно (за исключением старших классов). В школы дети вернулись 17 февраля.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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