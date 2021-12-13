В Екатеринбурге на дистант отправили 269 классов, в детсадах закрыто 73 группы

В Екатеринбурге продолжается эпидемия ОРВИ. На этой неделе онлайн учатся 269 классов, закрыты на карантин 73 группы в детских садах. Это значительно меньше, чем неделей ранее.

«В связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания на дистант переведено 269 классов в школах, из них 42 – из-за коронавируса, 227 – из-за ОРВИ. Закрыты 73 группы в детских садах: 16 – из-за коронавируса, 57 – из-за ОРВИ. Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе департамента образования.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге на дистанте было 320 классов, закрыты – 112 групп в детсадах. Более чем в половине случаев причиной стали сезонные ОРВИ и грипп. По данным Роспотребнадзора, в городе эпидпорог был превышен на 91,6% (свежих данных на текущий момент еще нет), болеют чаще всего именно дети.

«Новый День» поговорил с педиатром, которая рассказала, что в Екатеринбурге растет число детей, заболевших гриппом. Кроме того, у 5-6% маленьких пациентов – микст-инфекции: сочетание гриппа и коронавируса, либо других ОРВИ. Как родителям поступать в таких случаях и чем лечить ребенка, мы подробно рассказывали здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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