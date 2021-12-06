В школах и детсадах – рост ОРВИ и Covid-19: закрыто 320 классов и 112 групп

В Екатеринбурге на дистант переведено уже 320 школьных классов, в детсадах закрыто 112 групп. Чаще всего карантин вводят из-за роста заболеваемости ОРВИ, реже – из-за коронавируса.

«По данным на 6 декабря 2021 года в связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания на дистант переведено 320 классов в школах, из них 82 – из-за коронавируса, 238 – из-за ОРВИ. Закрыты 112 групп в детских садах: 30 – из-за коронавируса, 82 – из-за ОРВИ», – сообщили в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга.

Всего на сегодняшний день на дистант ушли 1,8% классов, закрыты 2,8% детсадовских групп.

Для сравнения: две недели назад в Екатеринбурге было закрыто всего 57 классов и 72 группы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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