На третий день после отмены дистанта 57 классов в Екатеринбурге перевели на удаленку

После недели каникул и двух недель дистанта школьные классы в Екатеринбурге вновь стали закрывать на карантин из-за ОРВИ и коронавируса. Пока таких не очень много – 57 по всему городу (для сравнения – месяц назад было более 200).

Сегодня школьники учатся офлайн всего четвертый день. До этого были две недели дистанта для всех и каникулы. Но уже есть образовательные учреждения, в которых выявлены случаи коронавируса, а также введен карантин из-за ОРВИ.

«На дистант переведены 57 классов (0,9% от общего количества): в 36 случаях – по причине коронавируса, в 21 – из-за ОРВИ. Также на карантин закрыты 72 группы в детских садах: 41 – из-за коронавируса, 31 – из-за ОРВИ. Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены», – сообщили в департаменте образования Екатеринбурга.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в городе за неделю зарегистрировали 17 286 случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня эпидпорога на 42,9% и выше уровня прошлой недели на 3,6%. Почти половина всех заболевших – дети до 17 лет. Максимальный уровень заболеваемости – среди детей 0-2 лет, далее – дети 3-6 лет, на третьем месте дети 7-14 лет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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