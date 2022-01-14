За первую неделю после каникул на карантин в Екатеринбурге отправили всего одну группу в детсаду

В Екатеринбурге за неделю ни один класс не перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса или сезонных ОРВИ и гриппа. В детских садах на карантине – всего одна группа.

«По данным на 14 января 2022 года в связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведена одна группа в одном детском саду (ОРВИ). Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга.

Все школьники сейчас учатся офлайн, случаев перевода на дистант из-за болезни пока нет. Как ранее писало наше агентство, за первую неделю 2022 года число заболевших ОРВИ сократилось в два раза по сравнению с последней неделей до нового года. Вероятно, снижению заболеваемости поспособствовали досрочно объявленные каникулы в школах, а также длинные выходные.

Для сравнения, ровно месяц назад, 13 декабря, в Екатеринбурге на дистант из-за ОРВИ и коронавируса было переведено 269 классов, закрыты на карантин 73 группы в детских садах.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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