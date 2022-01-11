Заболевших ОРВИ в каникулы стало в два раза меньше

В Свердловской области за последнюю неделю более чем в два раза сократилось количество заболевших сезонными ОРВИ и гриппом: выявлено около 20 тысяч случаев. В группе риска по-прежнему дети.

По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, всего с 3 по 9 января выявлен 19 931 заболевший ОРВИ. Для сравнения: за неделю до Нового года таких было более 43 тысяч. Чаще других болеют по-прежнему дети. Но гриппа стало значительно меньше.

«В рамках лабораторного мониторинга за неделю обследовано 68 человек. Доминирует риновирус – 11,8% от числа обследованных. Также выделены РС-вирусы, боковирусы, SARS-CoV-2», – сообщили в Роспотребнадзоре.

В Екатеринбурге заболевших тоже стало меньше. За неделю зафиксировано 9 744 случая ОРВИ (за неделю до Нового года было 18 тысяч).

Напомним, в начале декабря ситуация с ОРВИ и гриппом в Свердловской области была напряженной. Эпидпорог был превышен на 91%. Педиатры рассказывали, что среди детей с ОРВИ у каждого третьего диагностировали грипп, а в 5-6% случаев – микст-инфекции (грипп+коронавирус или другие сочетания).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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