Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области пошла на спад, но эпидпорог еще превышен на 52%

За последнюю неделю в Свердловской области ОРВИ и гриппом заболели более 43 тысяч человек – это на 8 тысяч случаев меньше, чем неделей ранее. Тем не менее эпидпорог по-прежнему превышен на 52,4%. Болеют в основном дети.

«Среди заболевших 58% – это дети до 17 лет. Максимальный уровень заболеваемости – среди детей 3-6 лет, далее – дети 7-14 лет, на третьем месте дети 0-2 лет», – рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В Екатеринбурге заболеваемость тоже пошла на спад – за неделю зарегистрировано 18 заболевших, что на 19% меньше, чем ранее. Эпидпорог превышен на 21,8%.

В лабораториях обследовали 262 заболевших – это те, у кого брали анализ на выявление возбудителей ОРВИ. По-прежнему доминируют вирусы гриппа А (Н3N2) (16,8% от числа обследованных), кроме того, выделены риновирусы, РС-вирусы, вирусы SARS-CoV-2, сезонные коронавирусы, боковирус, вирус парагриппа, аденовирус.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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