5-6% детей болеют микст-инфекциями: врач рассказала, что делать, если у ребенка грипп и ковид одновременно

Педиатры отмечают серьезный подъем заболеваемости гриппом: такой диагноз подтверждают у двух-трех пациентов из десяти. ОРВИ и коронавирус, а также кишечные инфекции тоже никуда не ушли. Примерно в 5-6% случаев болезнь у ребенка вызывает сочетание вирусов, в том числе могут одновременно протекать грипп и коронавирус. Педиатр клиники «УГМК-Здоровье» Алия Тугеева рассказала, что делать родителям в таких ситуациях.

Врачи фиксируют подъем заболеваемости гриппом

«В прошлом году коронавирус отодвинул на второй план все инфекции. Мы не видели гриппа, не много было кишечных инфекций. А сейчас действительно наблюдаем всплеск заболеваемости гриппом. Условно говоря, на приеме в клинике из десяти детей у двух-трех мы подтверждаем экспресс-тестом грипп. В статистику они не попадают, потому что для этого должен браться ПЦР-мазок на грипп, но факт такой есть», – рассказала «Новому Дню» Алия Мансуровна.

Педиатр напоминает родителям, что коронавирус, грипп и ОРВИ никак не исключают друг друга – они могут протекать одновременно. «Даже если ПЦР-тест показал у ребенка наличие коронавируса, вовсе не значит, что он не болеет гриппом, – говорит врач. – Мы наблюдаем, что около 5-6% детей заболевают микст-инфекцией, когда болезнь вызывает сочетание двух и более возбудителей вирусной инфекции. Естественно, это порождает больше вопросов».

Как отличить грипп от коронавируса и ОРВИ

Медики не устают повторять: отличить ОРВИ от гриппа, а грипп – от коронавируса очень сложно. Любая из этих инфекций может протекать у детей как в легкой, так и в тяжелой форме. Более того – Covid-19 постоянно показывает какие-то новые симптомы. Например, сейчас врачи перестали видеть потерю обоняния и вкуса у детей. Зато все чаще встречаются кишечные расстройства.

Тем не менее, некоторые отличительные черты у этих инфекций есть. «Коронавирус и грипп – это температура. В отличие от ОРВИ – высокая. При гриппе иногда родители могут назвать точное время, когда ребенок заболел: еще утром он пошел в садик здоровый, и резко днем поднялась температура, возникла слабость, ломота. В первые дни грипп – «сухая» инфекция. Первыми симптомами всегда являются температура и ломота суставов, интоксикация. Катаральных проявлений в первый день нет – ни насморка, ни кашля, ни рвоты, – рассказала педиатр «УГМК-Здоровье» Алия Тугеева. – Для Covid-19 характерно постепенное повышение температуры: сначала 37,5 °C, потом – 38, потом – 39. Нет резкого начала. И, как правило, сразу есть либо першение в горле, либо кашель, либо насморк. Остальные ОРВИ можно считать «мокрыми» заболеваниями».

Кроме того, при гриппе и коронавирусе у детей бывает ярко выраженная слабость, когда ребенок говорит, что не может встать. При ОРВИ после снижения температуры дети обычно активны.

«Бывают сомнительные случаи, когда все симптомы указывают на коронавирус, но тест приходит отрицательный. Тогда мы рекомендуем сдать еще и тест на грипп. Во-первых, потому что у гриппа есть противовирусное лечение – осельтамивир. Во-вторых, это имеет эпидемиологическое значение. При коронавирусе ребенка нужно изолировать минимум на 14 дней, он выделяет вирус. При гриппе он не заразен после того, как исчезли симптомы», – поясняет педиатр.

Чем лечимся?

«При обычных проявлениях ОРВИ и коронавируса существует только симптоматическое лечение: сбиваем температуру, промываем нос морской водой, смягчаем боль в горле (если это требуется). Ухаживаем за ребенком, холим, лелеем, – говорит врач. – При выявленном гриппе назначаем противовирусный препарат – осельтамивир («Тамифлю» и другие). Причем я бы советовала его принимать только при средне-тяжелом и тяжелом течении болезни, потому что у лекарства есть побочные проявления, например, тошнота и рвота».

Когда сдавать кровь и пить антибиотик

Иногда некоторые доктора назначают детям при высокой температуре антибиотик – «для профилактики». Или же сами родители достают рецепты, считая, что так можно избежать осложнений. В «УГМК-Здоровье» еще раз напоминают: антибиотик не поможет справиться с вирусной инфекцией, он может лишь усугубить ситуацию. Единственное показание для применения такой терапии – присоединение бактериальной инфекции. Клинически указать на это могут «красные флаги» – тревожные симптомы, не характерные для течения болезни. При таких проявлениях нужно обязательно обратиться к врачу и сдать дополнительные анализы.

Педиатр Алия Тугеева назвала основные из «красных флагов»:

– затянувшаяся температура без динамики (например, у ребенка пять дней температура 39 °C и нет никакого улучшения);

– ухудшение после улучшения (например, у ребенка два дня была температура, затем два дня не было, на пятый день – снова температура);

– непонятная сыпь (даже если это аллергия, разбираться должен врач);

– боли в суставах, опухшие суставы (известно, что при гриппе и коронавирусе может быть реактивный артрит как осложнение);

– все, что нехарактерно для вашего ребенка при болезни (повышенная апатия после мнимого выздоровления и так далее).

Родители, не паникуйте

Еще один совет, который врачи дают родителям в период пандемии и роста заболеваемости гриппом, – не паниковать.

«При тревожной маме, как правило, – тревожный ребенок. Дети могут внешне никак не реагировать, но прячут внутри тот страх, который мы в них провоцируем своими разговорами», – отмечает Алия Тугеева. А стресс, как мы знаем, – один из факторов, понижающих иммунитет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»