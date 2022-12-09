ОРВИ, грипп или коронавирус? Разбираемся с симптомами болезней

В Свердловской области с каждой неделей выявляют все больше случаев гриппа, при этом коронавирус и сезонные ОРВИ никуда не делись. Но если Covid-19 и простуду лечат симптоматически, то от гриппа есть лекарство. Как понять, чем именно вы болеете, чтобы выбрать лечение? Разбирались с докторами.

По словам терапевтов, коронавирус и грипп отличают от обычного ОРВИ более тяжелое течение, часто – более высокие показатели температуры. Грипп – острая инфекция, которая сразу вызывает лихорадку, сильнейшую интоксикацию. Человек быстро заболевает и быстро выздоравливает, а через неделю после начала болезни состояние улучшается и стабилизируется. При Covid-19 сценарии могут быть разные, но, как правило, в случае тяжелого течения болезнь прогрессирует постепенно, с каждым днем повышается температура, нарастает слабость и выражаются симптомы. Хотя нынешние штаммы могут быть легкими, и протекать в форме обычной простуды.

Потеря обоняния уже давно перестала быть симптомом коронавируса, на это ориентироваться не стоит. Но стоит обратить внимание на состояние слизистых. В первые дни грипп – «сухая» инфекция. Сначала резко поднимается температура, начинается ломота суставов, интоксикация. Катаральных проявлений в первый день нет: ни насморка, ни кашля (ни рвоты – у детей). При коронавирусе чаще всего сразу есть першение в горле, либо насморк, либо кашель. Обычные ОРВИ врачи называют «мокрыми» заболеваниями: сразу есть насморк, чихание, слезливость глаз.

При этом медики не устают повторять: отличить ОРВИ от гриппа, а грипп – от коронавируса очень сложно. Более того – они могут объединяться в «микст-инфекции»: когда болеешь всем и сразу. Наиболее проверенный способ определить причину – сделать экспресс-тест на наличие антител гриппа А и В, а также на коронавирус. Исходя из результатов – выбирать лечение.

Доктора напоминают: лучше не заниматься самолечением и обращаться за медицинской помощью в больницу. Но важно помнить, что при обычных проявлениях ОРВИ и коронавируса существует только симптоматическое лечение. Сбиваем температуру, промываем нос морской водой, смягчаем боль в горле (если это требуется). При выявленном гриппе можно начать прием противовирусного препарата – осельтамивир («Тамифлю» и другие).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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