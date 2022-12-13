Почти 60 тысяч случаев ОРВИ выявили за неделю: показатель превысил среднемноголетний на 70%

В Свердловской области за неделю ОРВИ и гриппом заболели почти 60 тысяч человек. Это на 12 тысяч больше, чем неделей ранее. Показатель заболеваемости выше среднемноголетнего уровня уже на 70,5%.

В Екатеринбурге – почти половина всех случаев: за неделю зарегистрировано 29,5 тысячи случаев ОРВИ и гриппа. Больше всего заболевших (уровень в полтора и более раза выше областного) – в Богдановиче, Асбесте и Рефтинском. 56% из всех выявленных больных – дети.

«В рамках лабораторного мониторинга за возбудителями ОРВИ в лабораториях Роспотребнадзора и больниц области за неделю обследовано 470 человек: доминирует грипп А(H1N1) – 16,2% от числа обследованных. Также выделены риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, боковирусы, Covid-19, гриппа А, В, парагриппа», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Внебольничных пневмоний тоже становится больше. За неделю в Свердловской области зарегистрировано 747 случаев, это +17,4% к прошлой неделе (в Екатеринбурге – 296 случаев, + 28% к предыдущей неделе).

Поскольку случаев гриппа в этом сезоне снова стало много, «Новый День» писал о симптомах, которые отличают этот вирус от коронавируса и ОРВИ. Проще всего понять, чем вы болеете, сделав экспресс-тест. Кстати, спрос на них в аптеках вырос.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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