Врач-инфекционист назвал самые опасные симптомы гриппа у детей

В период всплеска ОРВИ и гриппа в Свердловской области дети остаются самой уязвимой категорией больных: сегодня в общей статистике более половины – несовершеннолетние пациенты. Врач-инфекционист рассказал, на какие симптомы родители должны незамедлительно обратить внимание и принять меры, чтобы не начались осложнения. И это не только высокая температура.

«Основные симптомы, на которые нужно обращать внимание, – интенсивность и тип температуры, как легко она снижается. Особенно опасна лихорадка по белому типу, когда голова и туловище ребенка горячие, а руки и ноги холодные, есть озноб. Такая лихорадка сопровождается сосудистыми нарушениями и очень быстро может привести к сосудистым катастрофам. Такой тип температуры требует немедленного снижения: нужно попытаться растереть ребенку сухой тканью руки и ноги, чтобы вызвать усиление притока крови к периферическим отделам. Важно при этом не использовать растирания водкой или спиртом, так как это может усугубить ситуацию, – прокомментировал врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков. – Также при температуре важно восполнять потерю жидкости. Во-первых, он теряет много жидкости с одышкой и потом, во-вторых, чем меньше в крови жидкости, тем хуже будет снижаться температура. Поэтому необходимо обильное питье».

Еще один тревожный симптом – нарушение сознания. Если ребенок начинает бредить, появляются галлюцинации, нужно немедленно вызвать скорую помощь. Нарушение сознания может быть симптомом серьезного осложнения – отек-набухание головного мозга.

Третий момент – кашель. При гриппе он обычно изматывающий, трахеитный, надсадный.

«Необходимо помнить, что при гриппе может быстро развиваться пневмония, которая чаще всего требует стационарного лечения. Помимо кашля, должно насторожить появление одышки и цианоза – посинение лица, шеи и пальцев. В таком случае тоже необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, – говорит доктор. – Еще один тревожный симптом – появление сыпи, особенно геморрагической (мелкие кровотечения на кожных покровах). Это тоже частый симптом при гриппе, который требует внимания, так как кровотечения могут усилиться».

По словам Андрея Позднякова, привитые от гриппа дети переносят заболевание в более легкой форме. Но вакцинироваться нужно было в сентябре-октябре. Кстати, плановые прививки в период эпидемии тоже лучше отложить.

Сейчас лучшей профилактикой будет отказ от пребывания в местах скопления людей. Также можно давать ребенку витамин Д и поливитамины. Не стоит давать большие дозы аскорбиновой кислоты: от нее нет пользы, и она может привести к образованию камней в почках. Иммуностимуляторы тоже лишние.

«Также важно не забывать о полноценном питании, нормальном по продолжительности сне, оптимальном микроклимате в комнате – до 24 градусов с хорошей влажностью», – говорит доктор.

Как уже сообщал «Новый День», в Свердловской области наблюдается резкий рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. На прошлой неделе зарегистрировали почти 60 тысяч случаев, что на 70% выше среднемноголетнего показателя. Из-за эпидемии школы ушли на дистант.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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