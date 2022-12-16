Школы Екатеринбурга уходят на дистант из-за гриппа и ОРВИ

С понедельника, 19 декабря, школы Екатеринбурга перейдут на дистанционный режим обучения в связи с резким ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Сегодня департамент образования администрации Екатеринбурга разослал по школам документ (есть в распоряжении редакции), в котором, в частности, говорится: «В период с 19 декабря 2022 года до даты наступления каникул в соответствии с утвержденным ОО календарным учебным графиком в 1-11 классах предусмотреть реализацию образовательных программ с применением дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии)».

Заместитель главного санитарного врача Свердловской области Анжелика Пономарева сегодня на брифинге заявила: «Так как первыми в эпидпорог вовлекаются дети, мы рекомендуем перевести на дистанционный формат детей в школах Екатеринбурга, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Богдановича с 19 декабря, а с 26 декабря – во всех муниципальных образованиях».

Она рассказала, что за неделю в регионе зафиксировано без малого 59 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, что превышает среднероссийский уровень заболеваемости в 1,5 раза. Он также выше среднемноголетнего значения на 70%, совокупный эпидпорог по всем группам населения превышен на 24%, у детей 7-14 лет – на 54%.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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