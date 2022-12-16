Роспотребнадзор рекомендует вернуться к масочному режиму

Свердловское управление Роспотребнадзора рекомендует вернуться к масочному режиму из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Об этом заявила сегодня на брифинге заместитель главного санитарного врача региона Анжелика Пономарева. По ее словам, маски следует использовать в местах массового пребывания: транспорте, объектах транспортной инфраструктуры, в учебных аудиториях и других закрытых помещениях.

Напомним, за неделю в регионе зафиксировано без малого 59 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Заболеваемость превышает среднероссийский уровень в 1,5 раза. Она также выше среднемноголетнего значения на 70%, совокупный эпидпорог по всем группам населения превышен на 24%, у детей 7-14 лет – на 54%.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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