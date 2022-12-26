Вопрос о выходе школьников с дистанта еще не решен

В администрации Екатеринбурга пока не решили, выйдут школьники с дистанта после новогодних каникул или нет.

«Решение о продлении дистанционного обучения в школах Екатеринбурга после Нового года будет принято исходя из общей эпидемиологической ситуации, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Надеюсь, что следующую учебную четверть ребята начнут в очном режиме», – цитирует пресс-служба мэрии заместителя главы города Екатерину Сибирцеву.

Чиновница рассказала, что введение дистанционного режима обучения в последнюю, предканикулярную, неделю и разобщение детских коллективов сказалось на стабилизации ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом среди юных горожан. С 19 декабря, когда был введен дистант, число заболевших среди детей 7-14 лет снизилось на 49%, а среди 15-17-летних – на 35%.

«Мы отправляем детей на дистант не только потому, что они могут сами заболеть. Они могут еще и заразить представителей старшего поколения, людей с хроническими заболеваниями, и это приводит к отягощенному течению гриппа и рискам осложнений», – добавила Сибирцева.

Напомним, 19 декабря школы Екатеринбурга перешли на дистанционный режим обучения в связи с резким ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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