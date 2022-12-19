В Екатеринбурге количество закрытых на карантин групп в детсадах выросло на треть

В Екатеринбурге на карантин из-за ОРВИ и гриппа закрыты 94 группы в 62 детских садах. Это на треть больше, чем неделей ранее.

«На 19 декабря в Екатеринбурге на карантин по ОРВИ закрыто 94 группы в 62 детских садах. По сравнению с предыдущим днем это на 5 групп меньше. Всего болеет 1047 воспитанников, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Школы города находятся на дистанционном обучении, поэтому учет не ведется».

Если сравнивать с прошлой неделей, количество «карантинных» групп в детсадах приросло на треть: 12 декабря была закрыта 61 группа в 46 ДОУ.

Напомним, в Свердловской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. На прошлой неделе зарегистрировано почти 60 тысяч случаев, что превышает среднемноголетний показатель на 70%. Половина случаев – у несовершеннолетних. Ранее врач-инфекционист назвал самые опасные симптомы, которые бывают у детей при гриппе. Если вы заметили у своего ребенка что-то из этого списка, нужно вызывать скорую помощь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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