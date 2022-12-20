Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла еще на четверть: за неделю – почти 75 тысяч случаев

Темпы роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Свердловской области остаются крайне высокими: за последнюю неделю зарегистрировано почти 75 тысяч случаев, что на 26% выше, чем неделей ранее и на 120% больше среднемноголетнего уровня. Как и в предыдущие периоды, более половины заболевших – дети.

В Екатеринбурге – почти половина всех случаев (35,4 тысячи), прирост за неделю – 20%. Неблагополучными территориями стали Первоуральск, Асбест, Краснотурьинск: там заболевших в полтора раза больше, чем в среднем по области.

«В рамках лабораторного мониторинга за возбудителями ОРВИ в лабораториях Роспотребнадзора и больниц за неделю обследовано 775 человек: доминирует грипп А(H1N1) – 22,3% от числа обследованных. Также выделены вирусы гриппа В (2,6%) и респираторные вирусы негриппозной этиологии – метапневмовирусы, риновирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2, парагриппа», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, в Свердловской области подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдается уже месяц. С каждой неделей ситуация усугубляется. Скорая помощь Екатеринбурга в сутки принимает по 3500-3600 вызовов, среднее время доезда бригады на неотложные вызовы увеличилось до трех часов. На экстренные вызовы скорая приезжает за 16 минут.

Из-за эпидемии школы Екатеринбурга и некоторых других городов ушли на дистант. А в детских садах города более 90 групп закрыты на карантин.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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